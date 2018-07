De azul, Santos cria pouco, mas vence o Goiás na Vila

SÃO PAULO- Sem Montillo, o Santos sofreu para criar chances de gol diante do Goiás, neste sábado à noite, na Vila Belmiro. Numa das únicas oportunidades, porém, Thiago Ribeiro não perdoou e deu ao time santista a vitória por 1 a 0, crucial para ajudar a equipe a se afastar da zona de rebaixamento na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Jogando com seu novo terceiro uniforme, azul escuro com gola amarela, o Santos se recuperou da derrota para o Atlético-PR, quarta, e chegou ao nono lugar, com 25 pontos, um a menos que o Goiás, que é o sétimo. O primeiro time no G-4 tem 31, enquanto o primeiro da zona de rebaixamento soma 19, ambos com uma partida a menos.

O Santos dá sequência à sua maratona jogando terça contra o Internacional, em Novo Hamburgo-RS, quinta diante do Flamengo, no Maracanã, e no domingo seguinte contra o Botafogo, na Vila Belmiro. O Goiás tem pela frente o Cruzeiro, quarta, em Goiânia, e o Corinthians no domingo.

O JOGO

Sem poder contar com Mena (a serviço da seleção chilena), Gabriel (com o Brasil sub-17) e Montillo (lesão na coxa esquerda), Claudinei Oliveira surpreendeu ao escalar o Santos com Everton Costa no ataque e os garotos Leandrinho e Pedro Castro no meio. Emerson ganhou a vaga na lateral esquerda.

Modificado, o Santos teve dificuldades em encontrar espaços em meio à forte marcação do Goiás. Já os donos da casa, com cinco homens de meio-campo, tentavam controlar a posse de bola e lançar o artilheiro Walter para que ele decidisse.

Aos 6 minutos, o atacante quase conseguiu. Dominou no peito e bateu assim que a bola pingou no chão. Mesmo de muito longe, colocou força na bola e exigiu grande defesa de Aranha, que foi buscar no ângulo. O goleiro ainda impediria outro golaço, em chute de Renan Oliveira que ele também se esticou todo para espalmar para escanteio.

Acuado, o Santos só respondeu no último lance do primeiro tempo, quando Thiago Ribeiro foi derrubado na entrada da área. Cícero bateu a falta no ângulo, mas Renan conseguiu boa defesa.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo o jogo foi outro. Primeiro porque o Santos ganhou Renato Abreu e Giva no lugar dos sumidos Everton Costa e Pedro Castro. Segundo porque Walter, com dores na coxa, saiu para dar lugar a Neto Baiano no Goiás.

Logo aos 4 minutos veio o gol santista. Giva invadiu a área sozinho pela direita, pedalou na frente de Renan e tocou para Thiago Ribeiro bater sem goleiro e fazer o segundo dele pelo clube.

Atrás no placar, o Goiás teve que se abrir e buscar o gol. Aos 14, quase deixou tudo igual quando Renan Oliveira tirou de Alisson e arriscou de fora da área. Aranha nem se mexeu e ficou só assistindo à bola bater na trave.

Aos 32, Rodrigo também acertou a trave santista, mas o lance estava parado por impedimento. Sete minutos depois, a melhor chance do Goiás caiu nos pés de Vitor, que chutou em cima de Aranha, no mano a mano. Em seguida, Giva invadiria a área cara a cara com Renan, para matar o jogo, mas o goleiro foi bem e impediu o drible.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 0 GOIÁS

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Durval e Emerson; Alison, Cícero, Pedro Castro (Renato Abreu) e Leandrinho (Alan Santos); Thiago Ribeiro e Everton Costa (Giva). Técnico - Claudinei Oliveira.

GOIÁS - Renan; Vitor, Ernando (Valmir Lucas), Rodrigo e William Matheus; Dudu Cearense (Roni), David, Hugo, Ramon; Renan Oliveira e Walter (Neto Baiano). Técnico - Enderson Moreira.

GOL - Thiago Ribeiro, aos 4 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Dudu Cearense, Hugo e Neto Baiano.

RENDA - R$ 146.457,00.

PÚBLICO - 8.968 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).