De bordô, São Paulo recebe o Vasco de olho na Copa do Brasil

A cabeça do São Paulo está voltada para a Copa do Brasil enquanto o time enfrenta o Vasco, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe vai estrear o uniforme alternativo, na cor bordô, e o técnico Doriva vai moldar a escalação pensando no confronto com o Santos, na quarta-feira, por vaga na decisão do torneio.

O mesmo adversário da semifinal, que terá o jogo de ida no Morumbi, é quem está no caminho do clube no Brasileiro. A equipe da Vila Belmiro ocupa quarta posição, empatada em pontos com o São Paulo, o quinto lugar. Apesar de não priorizar nenhuma das competições, a chance de título que resta ao clube em 2015 e o equilíbrio do Brasileiro fazem o São Paulo ter mais cuidado com a disputa da semifinal da Copa do Brasil.

"Vamos ter uma concorrência muito mais difícil para entrar nesse G-4 do que para ser campeão. A última rodada fez que até sete times passassem a brigar por somente uma vaga", disse Rogério Ceni.

O goleiro vai receber uma homenagem na partida com o Vasco. O time vai atuar com o uniforme alternativo do São Paulo, na cor bordô para os jogadores de linha e cinza para Ceni. A camisa é comemorativa aos 25 anos de carreira dele no clube.

Pela primeira vez na história o clube vai atuar com um peça sem as listras vermelha e preta no peito. A novidade precisou da aprovação no Conselho Deliberativo e o uniforme deverá ser utilizado em outras partidas antes do fim da temporada.

TESTE

Doriva vai fazer o primeiro jogo como técnico diante da torcida e durante a preparação procurou consertar a falha que mais lhe incomodou na estreia. A lentidão do time na derrota para o Fluminense, no Rio, ganhou ênfase nos treinos.

O treinador fez os jogadores participarem de um trabalho tático sem a presença de adversários. Doriva pediu velocidade e relembrou que no Maracanã a equipe foi anulada facilmente pela falta de rapidez na construção das jogadas.

O São Paulo deve ter apenas uma alteração na equipe titular. O volante Hudson sai e Rodrigo Caio deixa a zaga para compor o setor. Luiz Eduardo ganha chance no time para formar a dupla de defesa com Lucão.

A experiência promovida por Doriva para o jogodeve ter somente uma mudança até quarta-feira, quando o compromisso será contra o Santos. O meia Michel Bastos se recupera de lesão na coxa esquerda, está sob os cuidados da comissão técnica e entrará na vaga do atacante Rogério.

A equipe vai a campo contra o Vasco mais uma vez no 4-2-3-1, com Luis Fabiano como o atacante fixo. Alexandre Pato terá o papel de se aproximar dele para criar mais ocasiões de gol.

Pesa a favor do São Paulo a situação do Vasco e o bom retrospecto contra o adversário. Em quatro jogos nesta temporada, foram três vitórias e um empate. A equipe carioca tenta fugir do rebaixamento e deve se jogar ao ataque para buscar o resultado, principalmente depois do frustrante empate em 1 a 1 com a Chapecoense, no Maracanã, na quinta.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Matheus Reis; Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Ganso; Rogério, Alexandre Pato e Luis Fabiano. Técnico: Doriva.

VASCO: Jordi; Bruno Ferreira, Luan, Rodrigo e Júlio César; Bruno Gallo, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Herrera e Leandrão. Técnico: Jorginho.

Juiz: Dewson de Freitas (PA)

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h

Transmissão: Pay-per-view