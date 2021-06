De Bruyne diz não sentir mais 'nada' no rosto após fraturar a face na final da Liga dos Campeões

Kevin De Bruyne pode ter superado a derrota do Manchester City na final da Liga dos Campeões para o Chelsea, em maio deste ano, mas as marcas da partida ainda continuam presentes. O astro da seleção da Bélgica afirmou que não sente mais 'nada' em uma parte do rosto, resultado de duas fraturas na face durante a decisão com o rival inglês.

"Não sinto mais nada do lado esquerdo do rosto — especialmente no nariz. É como se estivesse anestesiado", disse o jogador em entrevista ao canal de rádio e televisão belga Sporza.

De Bruyne foi substituído no segundo tempo da final após se chocar violentamente com o zagueiro alemão Rüdiger. Exames constataram duas fraturas no rosto do atleta, sendo uma no nariz e outra na órbita do olho esquerdo.

"Pode durar seis meses antes que minha sensibilidade volte. É muito irritante", comentou.

Apesar da lesão, De Bruyne já retornou aos gramados e foi um dos principais destaques da vitória por 2 a 1 da Bélgica sobre a Dinamarca pelo Grupo B da Eurocopa, marcando um dos gols da partida.

"Tive um pouco de medo de ir nas disputas de cabeça, porque a fratura não está totalmente curada", completou o meia, que recentemente renovou seu vínculo com o City até o fim de 2025.

A Bélgica volta a campo na segunda-feira, dia 21, quando enfrenta a Finlândia em São Petersburgo, na Rússia, pela terceira rodada da fase de grupos da Euro.