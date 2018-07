De Bruyne faz golaço e Bélgica vence Suíça de virada em amistoso

Após sair atrás no marcador jogando fora de casa, a Bélgica contou com um golaço de Kevin de Bruyne para vencer a Suíça por 2 a 1, neste sábado, em Genebra, em partida amistosa de preparação para a Eurocopa, que começa no próximo dia 10, na França.

Os donos da casa abriram o placar aos 31 minutos de jogo, após boa jogada pelo lado direito. No lance, o volante Dzemailli aproveitou rebote na área e bateu forte para balançar as redes do goleiro Courtois. No entanto, a Bélgica buscou o empate três minutos depois. Mertens avançou pela direita e cruzou na medida para Lukaku mandar para o gol vazio, deixando tudo igual antes do intervalo.

Já a segunda etapa teve bastante equilíbrio até os 36 minutos, quando a expulsão do suíço Seferovic facilitou a vida dos belgas. Dois minutos após ficar com um jogador a mais, De Bruyne recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo para garantir a vitória.

Na preparação para a Eurocopa, a Bélgica ainda tem pela frente dois amistosos - contra Finlândia, na próxima quarta-feira, e Noruega, no dia 5 de junho. A Suíça, por sua vez, encara a Moldávia na próxima sexta, no último jogo antes da competição continental.

A Eurocopa será realizada na França. Enquanto a Bélgica ocupa o Grupo E com Irlanda, Suécia e Itália, a Suíça faz parte do Grupo A ao lado da seleção anfitriã, Romênia e Albânia.