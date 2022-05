De Bruyne faz quatro, líder City goleia Wolverhampton e retoma vantagem na ponta do Inglês

Kevin De Bruyne já colaborou com assistências para Agüero fazer quatro gols em um jogo do Manchester City e viu dia desses o brasileiro Gabriel Jesus obter a façanha. Nesta quarta-feira foi a vez do meia belga fazer história em um jogo do líder do Campeonato Inglês. Iluminado, o camisa 17 anotou os quatro primeiros gols da surra sobre o Wolverhampton, no Molineux, por 5 a 1, que garantiram a vantagem de três pontos sobre o Liverpool, restando duas rodadas.

O City agora sobe para 89 pontos e melhorou ainda mais o saldo de gols, primeiro critério de desempate. Soma 72, diante dos 65 do Liverpool. Cada time joga mais duas vezes. No fim de semana os comandados visitam o West Ham, enquanto a equipe de Jürgen Klopp faz a final da Copa da Inglaterra com o Chelsea no sábado e só atua pelo Inglês na terça-feira, também longe de seus domínios, diante do Southampton.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Manchester City e Wolverhampton

Com os quatro gols anotados na visita ao Wolverhampton, De Bruyne se isolou na artilharia do time no Campeonato Inglês, com 15 gols. Sterling, que fechou o placar, agora tem 12. Ambos iniciaram a rodada com 11.

Em busca da quinta vitória seguida no Inglês, o técnico Pep Guardiola mexeu na escalação. Fernandinho entrou na defesa, Gundogan no meio e Gabriel Jesus, convocado por Tite, iniciou no banco de reservas após brilhar nos últimos jogos.

Mesmo bem modificado, o City entrou em campo com espírito de disputar uma final. A ordem era voltar a ter três pontos de vantagem sobre o Liverpool. Na metade da primeira etapa o líder já tinha encaminhada sua vitória em show particular de Kevin De Bruyne. O meia fez três gols em intervalo de 18 minutos, aproveitando as falhas defensivas do Wolverhampton.

Logo com dois minutos, o belga cruzou e nenhum companheiro apareceu para desviar às redes. Aos seis, após roubada de bola no meio e tabela com Bernardo Silva, não decepcionou cara a cara, fazendo 1 a 0. O City sufocava e em um passe errado dentro da área de ataque, viu os donos da casa saírem em velocidade com Jiménez e empatarem com o também belga Dendoncker.

O dia, contudo, era do camisa 17. De Bruyne tentou dar toque pelo alto para Sterling e o desesperado goleiro José Sá, na tentativa de cortar, ajeita para o meia recolocar o City em vantagem, aos 16. Oito minutos se passaram e a defesa do Wolverhampton não conseguiu cortar um lateral. O herói da partida passou por dois marcadores e bateu forte, de fora da área, ampliando a vantagem e comemorando ao estilo de Haaland, futuro companheiro de equipe. Torcedores do City já apareciam com bandeiras na Noruega nas arquibancadas, festejando a chegada do atacante nórdico.

O City iniciou o segundo tempo desperdiçando a chance, para desespero de Guardiola, que dava show de caras e bocas no banco de reservas. O Wolverhampton deu alguns sustos, mas nada que ameaçasse a vitória parcial.

Não diminuiu e levou mais um gol de De Bruyne, que tocou, correu para a área e aproveitou a sobra, com o gol livre, para transformar a gvitória em goleada. NO fim ainda deu tempo para Sterling deixar sua marca e fechar a surra, também em rápido contragolpe e aparecendo livre para apenas escorar às redes.

QUASE LÁ

O Chelsea ficou muito perto de se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões ao superar o Leeds, fora de casa, por 3 a 0. Pode até se garantir sem precisar de mais pontos caso o Tottenham não vença suas três partidas (Arsenal, Burnley e Norwich). O time de Thomas Tuchel subiu para 70, diante de 62 do quinto colocado.

O destaque do jogo foi o atacante Mount, que abriu o marcador e deu passe para Pulisic ampliar. Lukaku fechou o marcador. O Leeds de Raphinha permanece na zona de rebaixamento, com 34, e com nova derrota, viu Newcastle e Brentford confirmar a permanência na elite.

Com dois de Vardy e um de Maddison, o Leicester passou fácil pelo Norwich, por 3 a 0, enquanto o Everton, com o convocado Richarlison em campo, não saiu do 0 a 0 com o Watford.