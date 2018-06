De Bruyne receita tranquilidade a Hazard contra faltas duras na Copa

O meio-campista Kevin De Bruyne aconselhou o colega de seleção belga Eden Hazard a se manter calmo quando sofrer faltas duras durante a Copa do Mundo na Rússia. O jogador do Chelsea saiu mancando do amistoso disputado contra a Costa Rica na última segunda-feira. Os belgas venceram por 4 a 1, em partida realizada em Bruxelas, na Bélgica.

"Se você for bom, vão tentar te chutar. É preciso calcular o que está por vir e tentar ficar o mais calmo possível. Não é sempre que é fácil, mas você apenas tenta", analisou De Bruyne, em conversa com repórteres da imprensa inglesa.

Apesar da ameaça de lesões pela qual Hazard vai passar, De Bruyne acredita que a Bélgica pode tirar proveito da situação. "Se ele sofrer uma pancada, nós vamos ter uma falta para cobrar. É uma vantagem. Se o adversário receber cartão amarelo, também é uma vantagem", afirmou.

A seleção de Hazard e De Bruyne vai estrear na Copa do Mundo contra o Panamá, ao meio-dia (horário de Brasília) da próxima segunda-feira, em Sochi. A Bélgica também terá pela frente Tunísia e Inglaterra no Grupo G do Mundial.