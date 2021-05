De Bruyne tem duas fraturas no rosto após choque na final da Liga dos Campeões

O meia belga De Bruyne, do Manchester City, foi o responsável por divulgar os resultados do próprio exame após sofrer um choque violento na final da Liga dos Campeões e ser substituído. O jogador revelou ter sofrido duas fraturas no rosto, uma no nariz e outra na órbita do olho esquerdo após a batida de cabeça com o zagueiro Rüdiger, do Chelsea.

"Oi, pessoal, acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é fratura óssea aguda do nariz e fratura orbitária esquerda. Eu me sinto bem agora. Ainda estou decepcionado com ontem, obviamente, mas voltaremos", escreveu o meiocampista do Manchester City em suas redes sociais.

De Bruyne está na lista da Bélgica para a Eurocopa - a estreia belga será no dia 12 de junho, contra a Rússia, em São Petersburgo. O meia é considerado um dos principais jogadores da equipe, e ainda não há informações sobre o tempo de recuperação e se ele permanece ou se será cortado.

Na decisão da Liga dos Campeões, o Manchester City acabou derrotado pelo Chelsea por 1 a 0, gol de Kai Havertz. De Bruyne foi substituído aos 14 minutos do segundo tempo, e gerou imagens bastante chocantes após a colisão com Rüdiger. O meia fez falta para o time de Guardiola na tentativa de igualar o placar - embora ele não estivesse bem até ali, é considerado o principal criador de jogadas da equipe e tem bom chute de fora da área.