De contrato renovado, Luxemburgo adota tom otimista e espera reação do Sport

O técnico Vanderlei Luxemburgo comentou nesta sexta-feira os desdobramentos da discussão que teve com os jogadores do Sport após a goleada sofrida para o Grêmio por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. No dia em que teve o contrato renovado com o clube até 2018, o treinador tentou motivar o elenco: "Esse grupo vai conseguir coisas boas".

Logo após a derrota para o time gaúcho, Vanderlei Luxemburgo foi bastante duro com os jogadores e ficou em saia justa depois que o áudio das cobranças foram vazados para a imprensa. Mas isso já faz parte do passado, segundo o treinador. "O elenco recebeu como eu esperava e eu achei legal. Se eles recebessem a minha cobrança como normal, não falassem nada, algo estaria errado. Achei legal eles discutirem o caso comigo", analisou.

Vanderlei Luxemburgo também tentou tirar o peso das costas de seus principais jogadores. O recado, indiretamente, foi para o meia-atacante Diego Sousa, que tem sido alvo de crítica dos torcedores. "Não existe caça às bruxas. No meu grupo não tem traíra, não tem mau-caráter, não tem paneleiro. Eu cobrei um grupo que tem mais coisas para dar".

Sobre o time que vai mandar a campo neste domingo contra o Avaí, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 23.ª rodada do Brasileirão, Vanderlei Luxemburgo antecipou apenas a entrada de Everton Felipe, mas não avisou quem deve sair. "A primeira mudança não é de jogadores, é de comportamento. Eles vão ter oportunidade já no domingo de mostrar isso", despistou.