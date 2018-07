De estrela a descartável, Johnny Herrera reencontra o Corinthians

Em 2006, ele chegou ao Corinthians como mais uma estrela contratada pela MSI. Bastaram nove jogos e 13 gols sofridos para Johnny Herrera perder espaço - mesmo tendo os contestados Silvio Luiz e Marcelo como concorrentes - e precisar voltar ao futebol chileno para se tornar estrela novamente. Hoje, reencontra o ex-clube em que saiu sem deixar saudades.

Um dos ídolos do Universidad do Chile, o ‘Superboy’, como era conhecido também passou por uma tragédia em 2009. Ele atropelou e matou uma mulher de 22 anos, foi condenado a 41 dias de prisão e cumpriu a pena em liberdade assistida. Na ocasião, chegou-se a cogitar que ele pudesse estar bêbado no momento do acidente, informação que nunca se confirmou.

Hoje, com 35 anos e ensaiando o fim da carreira, ele só quer voltar para o Chile com os três pontos, mas sem qualquer rancor do ex-clube.

“Enfrentaremos uma grande equipe, que é, de longe, a maior do Brasil. Enfrentar a melhor equipe do País e que tem os melhores jogadores do mundo é realmente um desafio”, empolgou-se o goleiro, que fez parte do Chile campeão da Copa América de 2015.