De falta, Robinho marca primeiro gol pelo Sivasspor em empate no Campeonato Turco

Com apenas 20 dias em uma nova aventura no futebol, o atacante brasileiro Robinho marcou neste domingo o seu primeiro gol pelo Sivasspor, em um empate por 1 a 1 contra o Kayserispor, fora de casa, pelo Campeonato Turco. Em um belo chute na cobrança de falta da intermediária, o jogador colocou a bola no canto esquerdo do goleiro adversário e abriu o placar para sua equipe.

Na partida pela 21.ª rodada do Campeonato Turco, Robinho começou no banco de reservas e entrou em campo, no lugar de Koné, aos 42 minutos do primeiro tempo. Desde que chegou ao Sivasspor, o brasileiro já foi relacionado três vezes, sendo o segundo em que joga. Sua estreia foi na derrota para o Yeni Malatyaspor. Depois, não entrou na vitória sobre o Galatasaray.

O Sivasspor tem 31 pontos na tabela de classificação e ocupa a oitava posição no campeonato. O líder é o Istambul Basaksehir com 43. Na sequência aparecem Galatasaray e Fenerbahçe, com 41 cada, e Besiktas, com 40. O Kayserispor é o quinto colocado com 35.