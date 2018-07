De férias, atacante Lucas volta ao Brasil e visita o treino do São Paulo

SÃO PAULO - Campeão francês com o PSG, Lucas jogou sábado pela última rodada da competição, em Paris, e nesta segunda-feira chegou ao Brasil de férias. Pouco depois de desembarcar em São Paulo, recepcionado por um grupo de fãs no aeroporto, o jogador foi até a Barra Funda para rever amigos no centro de treinamentos do São Paulo.

"É sempre muito legal poder passar aqui, porque estava com saudades desse lugar. Tenho muitos amigos aqui e me sinto bem. Quando tenho um tempinho, dou um jeito de passar no CT e rever o pessoal", disse Lucas, que voltou a apresentar bom futebol nas últimas semanas, mas não o suficiente para convencer Felipão a levá-lo para a Copa.

Na lista de espera para a Copa do Mundo, Lucas só deverá ser chamado no caso da lesão de um titular. Situação muito diferente de quando deixou o Morumbi. Na época, no fim de 2012, brigava por espaço na equipe do técnico Mano Menezes.

Na França, é o 12.º titular do PSG e participou de quase todos os jogos da campanha do título. Mesmo assim, não esquece as origens: "Estou sempre lendo as notícias e acompanhando o São Paulo, porque bate aquela saudade. Vou levar para sempre o clube no meu coração, porque vivi momentos inesquecíveis aqui".