De férias, Breno continua recuperação no São Paulo para começar 2016 'zerado' Com o fim da temporada 2015, os jogadores do São Paulo foram liberados para as férias, mas para três deles os trabalhos ainda não terminaram. Em recuperação de problemas físicos, oss zagueiro Breno e Luiz Eduardo e até o atacante Luis Fabiano, que já encerrou sua passagem e se despediu do clube, continuam realizando tratamento no Reffis.