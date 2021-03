De férias em Portugal, Abel participa de talk show e recebe recado de Felipão

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, tem desfrutado de dias de muito carinho durante as férias em Portugal. O treinador campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil passa um período de descanso ao lado da família enquanto cumpre uma agenda de entrevistas e de aparições em programas de TV, com direito a participar de uma atração humorística bastante popular no país.

Na quinta-feira, Abel participou do programa '5 para a meia-noite' e foi recebido no estúdio pelos apresentadores. Antes de chegar à emissora, o treinador foi recebido na porta por torcedores do Palmeiras que moram em Portugal. O grupo entregou presentes e fez festa pela presença do técnico, que chegou ao cargo em novembro e em tão pouco tempo já fez história no clube.

Em uma outra aparição na TV portuguesa, Abel concedeu entrevista ao canal Sport TV. Durante a conversa, o português foi surpreendido com uma mensagem do treinador Luiz Felipe Scolari. "Se existia alguém e se existe alguém que poderia me representar ganhando a Copa Libertadore e a Copa Libertadores, eras tu. Fosses tu a pessoa para quem torcia em todos os jogos", disse.

Felipão e Abel foram até contemporâneos de seleção portuguesa. O brasileiro era técnico da equipe quando chegou a convocar o então lateral-direito do Sporting para alguns jogos. O atual treinador do Palmeiras retorna para São Paulo nos próximos dias para reassumir o comando do time, que no começo de abril decide a Recopa Sul-Americana contra o Defensa Y Justicia, da Argentina.