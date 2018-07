De férias, Fred inicia treinos em academia em Orlando, nos EUA

O elenco do Fluminense só vai se apresentar ao clube no dia 7 de janeiro, mas o capitão Fred está aproveitando as férias nos Estados Unidos para manter a forma. Nesta segunda-feira, o atacante postou na sua conta oficial no Instagram uma foto dentro de uma academia, com a seguinte mensagem:

"Primeiro treino do ano. Não está fácil, mas não posso desanimar. Segundo período vai ser com minha filha nos brinquedos", publicou o atacante, que está em Orlando, na Florida, com a família.

Inclusive, o primeiros desafio do time carioca durante a pré-temporada será um torneio amistoso também em Orlando, com a participação de Corinthians, Bayer Leverkusen e Colônia, ambos da Alemanha.