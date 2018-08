De férias, Ronaldo Fenômeno é internado às pressas em Ibiza

De férias em Ibiza, na Espanha, Ronaldo foi internado na tarde de sexta-feira no Hospital de Can Misses. O ex-jogador foi diagnosticado com um quadro de gripe forte quando deu entrada na emergência da instituição pública, onde ficou até a noite do mesmo dia, quando pediu alta e ingressou em um centro médio privado, a Policlínica Nuestra Señora del Rosario, e ao chegar, foi encaminhado para a UTI.

A informação da internação foi publicada pelo jornal espanhol Diario de Ibiza, e confirmada pela assessoria do ex-atacante pelo Estado. Atual comentarista da TV Globo em jogos da seleção brasileira e empresário, Ronaldo foi ao balneário europeu para curtir férias. De acordo com a assessoria do ex-atleta, ele foi a um novo centro médico porque o anterior tinha pouca estrutura. Ele deverá ter alta nesta segunda-feira.

Nas últimas aparições públicas, o ex-atacante participou da cobertura da TV Globo durante a disputa da Copa do Mundo, realizada entre 14 de junho e 15 de julho, e depois cumpriu compromissos com o Real Madrid, clube que ele defendeu na carreira e do qual é embaixador.

No dia da apresentação de Vinicius Junior no clube espanhol, em 20 de julho, no estádio Santiago Bernabéu, Ronaldo participou da cerimônia e afirmou que o ex-jogador do Flamengo é a "maior esperança do futebol brasileiro".

O ex-atacante de Corinthians, Real Madrid, Milan, Inter de Milão, Barcelona, PSV Eindhoven, Cruzeiro e seleção brasileira tem 41 anos e se aposentou do futebol em 2011, atuando pelo clube paulista. Iniciou, em seguida, a carreira no mundo do marketing, tendo agenciado as carreiras esportivas de nomes importantes como Neymar e Gabriel Jesus, ao mesmo tempo em que ingressou como comentarista na emissora de TV carioca, onde costuma participar das transmissões das partidas da seleção brasileira. Ele foi campeão da Copa do Mundo em 1994, como reserva, e em 2002, quando foi titular e artilheiro da competição com oito gols.