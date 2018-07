De folga, Messi exalta 'ano espetacular' no Barcelona

"Termino o ano de forma espetacular. Conseguimos coisas muito importantes", afirmou o atacante, que foi premiado com alguns dias de folga por conta do Natal, assim como os demais jogadores sul-americanos do Barcelona. O campeão espanhol, europeu e mundial passará as festividades de fim de ano com seus parentes na cidade de Rosário.

Eleito o melhor jogador do Mundial, o argentino voltou a exaltar o desempenho do Barcelona na goleada de 4 a 0 sobre o Santos. "Foi uma partida muito importante por tudo o que significava, pelo adversário que enfrentamos, porque era uma final de clubes", comentou.

Messi comemorou ainda o prêmio de melhor atleta argentino do ano, concedido pelos jornalistas de esporte do seu país. "Estou muito orgulhoso por isso. Ganhei prêmios em todas as partes do mundo, mas ainda não havia ganhado no meu próprio país", afirmou.

O atacante só lamentou não ter conquistado o título da Copa América pela seleção da Argentina, diante de sua torcida, em julho. "Gosto de conquistar títulos pelo meu clube e pela minha seleção. Infelizmente não foi possível com a seleção. Mas vamos continuar trabalhando com muita gana e muitos sonhos", declarou.