De folga no Brasileiro, Botafogo foca em reforços

O clube também investe pesado na vinda do atacante Rafael Marques, do Omiya Ardija, da liga japonesa, para substituir Herrera, de partida para os Emirados Árabes. Outros alvos são o volante Claudio Yacob, do Racing, e o lateral Lima, do Internacional. Com o fim de semana de folga, os cartolas esperam acelerar as negociações.

Enquanto isso, o técnico Oswaldo de Oliveira vai dedicar seu tempo a ajustar o sistema defensivo, o mais vazado do Brasileiro, com 13 gols sofridos em seis rodadas. A zaga com Fábio Ferreira e Antônio Carlos não deve sofrer mudanças. O foco de Oliveira é ajustar a recomposição da equipe sem a bola.

Os jogadores, no entanto, não veem com bons olhos o longo tempo entre um jogo e outro. Depois da derrota para a Ponte Preta, no domingo, o grupo queria a chance de se recuperar imediatamente do tropeço.

"Vínhamos de um grande resultado contra o Inter fora de casa e não conseguimos manter o nível contra a Ponte. Ficaremos ao todo 12 dias sem jogar e não podemos fazer nada. A vontade de entrar em campo e reverter essa situação é grande", lamentou o meia Vitor Júnior.