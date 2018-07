De fora contra o Paraná, Júlio César espera ajudar o Vasco contra o Avaí Titular do Vasco nesta temporada, o lateral-esquerdo Júlio César não entrou em campo na derrota para o Paraná, na última terça-feira, no estádio de São Januário, no Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo deste sábado contra o Avaí, em Florianópolis, pela 14.ª rodada, ele espera ser aproveitado pelo técnico Jorginho e espera dificuldades.