De fora, Paulo Miranda torce por reação do São Paulo Sem condições de entrar em campo pelo São Paulo por estar contundido, o zagueiro Paulo Miranda acompanha de fora a agonia da equipe, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Assim, enquanto realiza tratamento no Reffis, ele torce para o time iniciar a sua reação no torneio a partir do duelo desta quinta-feira com o Atlético Paranaense, no Morumbi, pela 14ª rodada da competição.