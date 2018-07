De forma amigável, goleiro Júlio Sérgio deixa a Roma após sete anos

ROMA - A Roma anunciou nesta quarta-feira que rescindiu o contrato do goleiro Júlio Sérgio, que estava no clube há sete anos. Uma nota publicada no site oficial do clube informou que chegou a um acordo amigável com o brasileiro para encerrar de forma antecipada o compromisso atual do jogador, que estava previsto para acabar em 30 de junho de 2014.

Júlio Sérgio, de 35 anos de idade, já havia sido liberado para negociar a sua transferência para outros clubes no final de 2012, mas ele acabou permanecendo na Roma em 2013. Porém, não conseguiu recuperar espaço na equipe, sendo que nunca de firmou como titular no time, no qual chegou a ser reserva do seu compatriota Doni por alguns anos.

"A Roma gostaria de agradecer ao goleiro pelo seu compromisso e dedicação com o qual defendeu as cores amarela e vermelha ao longo dos anos", escreveu o clube no curto comunicado oficial que publicou nesta quarta.

Contratado pela Roma em 2006, Júlio Sérgio chegou a ser emprestado ao Lecce na temporada 2011/2012 do futebol europeu. Antes de ir para a Itália, a melhor fase da carreira do goleiro atuando no Brasil aconteceu entre 2002 e 2004, período em que defendeu o Santos. No clube, ele chegou a ser titular da equipe em boa parte da campanha que resultou na conquista do título brasileiro de 2002, quando acabou dando lugar a Fábio Costa depois de se contundir.