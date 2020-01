De forma irreverente, Atlético-MG anuncia a contratação de Guilherme Arana

Com uma brincadeira nas redes sociais, o Atlético-MG oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que deixa o Sevilla, da Espanha, por empréstimo até junho de 2021. Os dois clubes não confirmam os valores da transação com o jogador revelado no Corinthians, mas sabe-se que a totalidade do negócio (empréstimo e eventual compra) gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 23,3 milhões) por 90% dos direitos econômicos.

Por conta de seu sobrenome, o Atlético-MG mostrou irreverência no Twitter para anunciar a contratação. Em duas publicações, fez alusão ao Homem-Aranha, super-herói da Marvel. Guilherme Arana chegou a Belo Horizonte no final da tarde de terça-feira e foi recepcionado por torcedores no Aeroporto Internacional de Confins. Nesta quarta, passou pelos exames médicos e assinou contrato.

O jogador, que estava emprestado pelo Sevilla à Atalanta, da Itália, se destacou em 2017 vestindo a camisa do Corinthians, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e foi eleito o melhor lateral-esquerdo da competição. Nesta temporada assumiu a titularidade da posição e jogou 54 vezes.

Revelado pelo clube paulista, Guilherme Arana foi adquirido pelo Sevilla em dezembro de 2017, mas não conseguiu deslanchar na Europa - na Espanha, fez apenas 25 partidas e dois gols, sendo emprestado à Atalanta no meio do ano passado. O atleta também possui passagens pela seleção brasileira nas categorias sub-20 e sub-23, tendo disputado o Sul-Americano Sub-20, em 2017.

Guilherme Arana é o quinto reforço do Atlético-MG, que tem o comando do técnico venezuelano Rafael Dudamel, para a temporada de 2020. O clube alvinegro já anunciou as chegadas do lateral-direito Mailton, do volante Allan e dos meia-atacantes Hyoran e Dylan Borrero.