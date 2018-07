De Gea defende decisão de Del Bosque de esperar por Diego Costa

MADRI - Titular do Manchester United e reserva da seleção espanhola, David de Gea defendeu nesta quarta-feira a decisão do técnico Vicente del Bosque de esperar pela recuperação de Diego Costa antes de definir o grupo. O goleiro reforçou o desejo de contar com o atacante entre os 23 convocados para a Copa do Mundo e apoiou a paciência do treinador.

"Um jogador com tanta qualidade claro que é preciso esperar", disse De Gea, que conhece bem Diego Costa, com quem já jogou no passado. "Estive com ele no Atlético de Madrid por vários anos e ele tem um nível impressionante. Tomara que ele esteja 100% para competir."

Del Bosque se mostrou disposto a esperar por Diego Costa o máximo possível. "Vamos esperar até o último minuto antes de tomar uma decisão", avisou o treinador na terça-feira, ao comentar sobre o atacante que se recupera de uma lesão muscular.