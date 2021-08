De Gea e Varane se destacam e recordista Manchester United supera o Wolverhampton

O Manchester United chegou ao 28° jogo de invencibilidade fora de casa no Campeonato Inglês neste domingo, superando as 27 partidas do Arsenal. A marca histórica veio graças a grande partida de De Gea, estreia com brilho de Varane e gol solitário de Greenwood na vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton, no Estádio Molineux.

Contratado do Real Madrid para ajustar o irregular setor defensivo do United, o francês deu o passe do gol para Greenwood e ainda foi muito bem atrás, como se há tempos já defendesse as cores do clube.

Vindo de 10 apresentações sofrendo ao menos um gol longe de Old Trafford, o United finalmente viu sua defesa passar ilesa. Não apenas pela estreia do Varane, mas também pelas impressionantes defesas de De Gea. O goleiro parou o ataque do Wolverhampton com segura apresentação.

Se os defensores foram bem, mais uma vez o volante Fred, da seleção brasileira, teve um papel apagado em campo. Poucos desarmes, erros de passes e cartão amarelo por entrada dura. Ainda carece de um melhor entrosamento.

Assim como o time todo ainda busca se acertar após apenas três partidas. A expectativa para o duelo com o Newcastle, dia 11 de setembro, em Old Trafford, é pela estreia de Cristiano Ronaldo, de volta após 12 anos. Será a chance de conhecer os novos companheiros antes de largada na Liga dos Campeões, na qual encara o Young Boys, dia 14, fora de casa. São 13 dias para aprimoramento até o próximo jogo do português.

Com a vitória diante do Wolverhampton, o United assumiu o terceiro lugar, com sete pontos. Na sua frente, apenas o líder e com campanha perfeita Tottenham e o West Ham, pelo saldo de gols.