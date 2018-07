De Gea luta com força por vaga de titular na seleção espanhola

Com a seleção atual campeã da Europa já classificada para o torneio na França no ano que vem, De Gea recebeu a chance de impressionar o técnico Vicente Del Bosque, que escalou um time experimental em Kiev, e não decepcionou.

O goleiro do Manchester United, de 24 anos, fez 10 defesas, e a mídia esportiva espanhola perguntou nesta terça-feira se ele já deveria substituir o capitão Casillas.

Jogador com maior número de partidas pela Espanha, com 164 jogos -De Gea possui sete-, Casillas liderou o país nos títulos europeus consecutivos de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010.

"Vou tentar o meu melhor e tornar as coisas difíceis para o técnico", disse De Gea a repórteres após a partida contra a Ucrânia, na qual sua atuação heróica ajudou a Espanha a alcançar oito partidas competitivas sem levar gols.

"O que eu quero é manter a regularidade que tive na temporada passada, na qual acho que tive um ótimo nível", disse. "É difícil ficar neste nível, eu quero continuar crescendo e melhorando".

(Por Iain Rogers)