De goleada, Botafogo ganha a primeira na Série D do Brasileiro

Depois de três jogos sem vencer, com dois empates e uma derrota, finalmente o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. No estádio Santa Cruz, no interior paulista, o time não deu chances para o Villa Nova-MG e enfiou 5 a 1. A quinta rodada teve mais seis jogos neste sábado e terá outros nove no domingo e um na segunda-feira.

Os gols paulistas foram marcados por Nunes (duas vezes), Samuel Santos, Francis e Helton Luis. Mas a situação do Botafogo ainda é complicada no equilibrado Grupo A6. Soma cinco pontos e ocupa a terceira posição, atrás do Gama-DF, com oito, que venceu o Duque de Caxias-RJ por 2 a 0.

O líder é o Crac, de Catalão (GO), que folga na rodada, com 10 pontos. O clube carioca tem quatro pontos e o Villa Nova, nenhum.

OUTROS JOGOS

No também equilibrado Grupo A2, Guarani-CE e Imperatriz-MA empataram sem gols, no Ceará. Pelo Grupo A4, o Estanciano-SE venceu o Goianésia-GO por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança, com seis pontos, três atrás do Central-PE. Pelo Grupo A5, Aparecidense-GO e Rio Branco-ES empataram sem gols, enquanto que o Operário-MT fez 2 a 0 sobre o Comercial-MS. O time capixaba é vice-líder com sete pontos, atrás da invicta Caldense-MG, que tem 10 e folga na rodada.

Os 40 clubes estão divididos em oito grupos de cinco times cada. Eles se enfrentam entre si em dois turnos. Ao final, apenas os dois melhores avançam à segunda fase, que vai reunir 16 equipes. Então vai se iniciar a fase de eliminatória dupla, com jogos de ida e volta até definir os semifinalistas que vão garantir o acesso para a Série C, em 2016.