De graça, Edenílson retorna ao Corinthians por 4 meses

SÃO PAULO - O Corinthians afirma que acertou o retorno do lateral-direito Edenílson, que vai assinar um contrato de apenas quatro meses. A Udinese comprou o jogador em janeiro e vai emprestá-lo de graça, porque o clube italiano já estourou a cota de atletas extracomunitários.

"O Edenílson está em São Paulo e esperamos ele amanhã (nesta terça) no CT. Ele conhece o grupo, já está ambientado e o Mano aprovou o negócio", disse o diretor de futebol Ronaldo Ximenes.

O Corinthians deve arcar apenas com uma parte dos salários do jogador. Edenílson ganhava R$ 80 mil por mês. Ao assinar o contrato com a Udinese, ele recebeu um aumento de mais de 100%.

Quando a Udinese contratou Edenílson, no final do mês passado, já se sabia que ele não poderia ser escalado neste primeiro semestre. Então, o clube tentou negociá-lo com outros times europeus, como o Bologna, da Itália, e o Granada, da Espanha.

Nenhuma dessas negociações vingou, então o empresário Jorge Machado iniciou conversas com outros clubes brasileiros, entre eles Grêmio e Flamengo. O problema é que essas duas equipes queriam contar com Edenílson até agosto por causa da Libertadores.

Segundo Machado, a Udinese não aceitou e disse que só emprestaria Edenílson por quatro meses. Na prática, até a parada da Copa do Mundo. Por isso ele procurou o Corinthians, que topou o negócio desde que não pagasse nada pelo empréstimo. "A outra alternativa era o Edenílson ficar treinando na Itália", afirmou Machado.

Edenílsou atuou na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, na vitória contra a Portuguesa, por 2 a 1. Logo depois sua venda foi confirmada por R$ 11 milhões - o clube paulista ficou apenas com 40% do valor.

CLÁSSICO

O Corinthians informou nesta segunda-feira que já foram vendidos 10 mil ingressos para o clássico de domingo contra o Palmeiras, no Pacaembu, às 16h. Por enquanto, apenas os participantes do Fiel Torcedor puderam comprar as entradas. As vendas nas bilheterias começam na quinta-feira. Segundo o clube, ainda estão disponíveis ingressos para os setores: Tobogã (R$ 40), Cadeira Laranja (R$ 70), Numerada (R$ 100) e Setor Vip (R$ 180). Da carga total de ingressos (cerca de 37 mil), os palmeirenses têm direito a 2 mil bilhetes.