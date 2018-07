De helicóptero, Berlusconi tenta motivar jogadores do Milan

ROMA - O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, foi de helicóptero nesta sexta-feira, 16, ao centro de treinamentos do Milan para uma rápida conversa com os jogadores antes da partida de sábado contra o Napoli, pelo Campeonato Italiano.

O ex-primeiro-ministro italiano, que chegou ao centro de treinamento Milanello de helicóptero e caminhou a pé até o campo, falou com os jogadores por 10 minutos, de acordo com o jornal Gazzetta dello Sport.

Ele abraçou o atacante Stephan El Shaarawy, que dedicou seu primeiro gol pela Itália, contra a França na quarta-feira a Berlusconi, depois cumprimentou cada um dos jogadores, além do técnico Massimiliano Allegri.

O Milan vive uma temporada difícil, em que está apenas em 13º lugar, com 14 pontos. O time perdeu seis de 12 jogos e na semana passada foi derrotado por 3 x 1 pela Fiorentina, jogando em casa no estádio San Siro.

No sábado, o Milan estará desfalcado do zagueiro Daniele Bonera, que ficará até duas semanas sem jogar após ter sofrido uma lesão na coxa esquerda durante a derrota para a Fiorentina, segundo o jornal Il Sole 24 Ore.