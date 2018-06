De helicóptero, jogadores da seleção começam a chegar à Granja Comary

Foi-se o tempo do ônibus para a seleção brasileira. Assim como acontecera na última vez em que treinou na Granja Comary, no ano passado, a seleção brasileira optou pelo helicóptero para transportar os jogadores a Teresópolis (RJ), na serra fluminense, nesta segunda-feira, visando o início dos treinos para a Copa do Mundo de 2018. Os primeiros jogadores começaram a chegar nesta manhã para a semana de atividades no CT da seleção. Marquinhos, Fred e Filipe Luís foram os primeiros a desembarcar no local.

+ 'Não me sinto reserva nem titular absoluto', afirma Willian

+ Com 8 convocados em ação, fim de semana teve gol de Coutinho e título de Willian

O zagueiro do Paris Saint-Germain adentrou o CT da seleção às 7h20. Às 9h30, foi a vez de o meia do Shakhtar Donetsk e de o lateral do Atlético de Madrid. O helicóptero que leva os jogadores pousa em um heliponto na Granja e os atletas são levados ao hotel - que fica no topo de um morro dentro do complexo - de van.

Até o fim do dia, 17 dos 20 jogadores que treinarão em Teresópolis são esperados na Granja Comary. Dezesseis deles devem estar no CT da seleção até o início da tarde. O goleiro Cássio, do Corinthians, chegará à noite. Alisson, Philippe Coutinho e Miranda chegam apenas nesta terça.

O volante Casemiro e o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, além do atacante Roberto Firmino, do Liverpool, se apresentarão apenas na semana que vem, em Londres. Isso porque o trio disputa a final da Liga dos Campeões da Europa no próximo sábado, em Kiev, na Ucrânia.