De helicóptero, Marin faz nova visita à seleção

O dirigente estava sozinho e preferiu não realizar declarações públicas na sua chegada ao local. Assim, rapidamente, Marin embarcou em uma van e seguiu para a concentração da seleção, com o intuito de se encontrar com a comissão técnica e também com os jogadores, às vésperas do importante compromisso da seleção.

Esta foi a segunda visita de Marin ao grupo brasileiro em Teresópolis. Na primeira delas, antes mesmo do início da Copa, no dia 30 de maio, ele chegou ao local também de helicóptero, mas acompanhado por Marco Polo del Nero, um dos vice-presidentes da CBF e que assumirá o comando da entidade no próximo ano.

Naquela oportunidade, ele também conversou com os jornalistas, ao contrário do que fez dessa vez. Além disso, Marin é presença constante nos estádios onde a seleção disputa os seus jogos.

Após folgar na terça-feira, a seleção volta a treinar na Granja Comary nesta quarta-feira, às 13 horas, quando realizará o primeiro treino de preparação para o decisivo duelo com o Chile.