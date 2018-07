De jatinho, Cristiano Ronaldo viaja para se apresentar à seleção

Após o empate no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri, por 1 a 1, o craque Cristiano Ronaldo agora se apresenta à seleção portuguesa, que luta para carimbar a vaga na Eurocopa de 2016. Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto em seu jatinho particular: 'Viajando sozinho'.

Maior artilheiro da história do Real Madrid, Cristiano Ronaldo passou em branco no clássico deste domingo. Na temporada, ele já soma 10 gols em apenas 9 jogos. O curioso é que todos estes gols foram marcados em três partidas: pela Liga dos Campeões, foram três contra o Shakhtar Donetsk e dois contra o Malmö. Contra o Espányol, pelo campeonato nacional, o português marcou 5.

Agora, ele tenta classificar a seleção de seu país para a Euro do ano que vem, que será disputada na França. Com uma vitória, Portugal carimba a vaga. A equipe lidera o Grupo I nas Eliminatórias e enfrenta a Dinamarca, na quinta-feira, e a Sérvia, no domingo.