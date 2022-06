De Jong descarta troca do Barcelona pelo United: 'Estou no maior clube do mundo'

O técnico Erik Ten Hag vai ter trabalho para concluir o sonho de contar o meia Frenkie de Jong ao lado de Cristiano Ronaldo no Manchester United. O holandês do Barcelona descartou nesta quarta-feira trocar de clube, dizendo-se satisfeito na Espanha e frustrando a expectativa do novo comandante do clube inglês.

Buscando reforçar o Manchester United após decepcionante campanha na última temporada, Ten Hag assumiu colocando fim na polêmica sobre possível saída de Cristiano Ronaldo e indicando nomes de peso com os quais gostaria de contar. O compatriota De Jong encabeça a lista, mas os catalães já recusaram proposta de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 424,6 milhões).

Em coletiva com a seleção holandesa para jogo da Liga das Nações nesta quarta-feira, De Jong acabou questionado sobre a possível transferência e não se mostrou interessado sobre uma possível mudança de ares na carreira aos 25 anos.

"Você sempre fica lisonjeado quando os times mostram interesse em você como jogador, mas estou no maior clube do mundo no momento. Eu me sinto bem lá (Barcelona), então sem novidades", afirmou, em uma ducha de água fria na pretensão dos ingleses.

O United também não se mostra disposto a ampliar suas cifras no negócio, de acordo com a imprensa inglesa. "Queremos De Jong, mas não vamos ser o balão de oxigênio que salve a economia do Barcelona", disse um diretor do United ao The Mirror, descartando aumento na proposta.

A aposta na Inglaterra é que Ten Hag consiga convencer o compatriota a mudar sua opinião sobre a troca da Espanha pelo futebol inglês. Um encontro deve ocorrer após a rodada da Liga das Nações.