De Jong desfalca Milan até o fim da temporada

De Jong precisou passar pela operação ao se machucar no domingo, durante partida contra o Torino, em rodada do Campeonato Italiano. Lesionado, o volante deixou o gramado ainda aos 21 minutos do primeiro tempo

De acordo com o clube, a operação foi "um sucesso". De Jong, no entanto, precisará de seis meses para estar em condições de jogar novamente. "Serão cerca de seis meses, caso não ocorra complicações", destacou o departamento médico do Milan.

O jogador holandês chegou ao Milan no início da temporada, no meio do ano, ao deixar o Manchester City. Ele disputou 15 partidas e marcou um gol desde que desembarcou no time italiano.