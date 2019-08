De luto pela morte da filha de Luis Enrique, Espanha divulga lista de convocados

Em clima de luto após a morte da filha do técnico Luis Enrique, Xana, que faleceu na última quinta-feira, aos 9 anos de idade, vítima de um câncer ósseo, a Espanha divulgou nesta sexta uma lista de convocados para os dois próximos jogos da equipe nacional nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, nos dias 5 e 8 de setembro, contra Romênia e Ilhas Faroe, respectivamente.

Por causa do grave doença da menina, Luis Enrique pediu afastamento temporário do comando da seleção espanhola, em março, e depois precisou deixar definitivamente o cargo em junho. Com isso, Robert Moreno, ex-auxiliar do treinador, assumiu a direção do time do país naquele mesmo mês. Nesta sexta-feira, ele confirmou um grupo de 23 jogadores chamados para estes dois compromissos pelo qualificatório continental. Foi a sua primeira convocação após assumir como comandante principal.

Em sinal de luto e respeito pela tragédia familiar de Luis Enrique, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou que cancelou as entrevistas coletivas que Moreno e o técnico da seleção sub-21 do país, Luis de la Fuente, concederiam nesta sexta.

Assim, a entidade apenas divulgou a lista de convocados da Espanha, que trouxe como principais novidades o atacante Pablo Sarabia e o defensor Unai Núñez, assim como os retornos de Dani Ceballos, Thiago Alcântara, Suso Fernández, Paco Alcácer e Saúl Ñíguez.

OFICIAL | Esta es la convocatoria de España para los encuentros ante Rumanía e Islas Feroe#UnidosPorUnReto pic.twitter.com/o0Xzp2Vre1 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 30, 2019

Sarabia, recém-contratado pelo Paris Saint-Germain junto ao Sevilla, e Núñez, do Athletic Bilbao, terão a chance de estrear pela seleção principal do país. Já o meio-campista Ceballos foi chamado depois de iniciar esta edição do Campeonato Inglês com boas atuações pelo Arsenal, enquanto o atacante Alcácer segue mostrando o seu faro artilheiro pelo Borussia Dortmund, com o qual já marcou cinco gols em quatro partidas nesta edição do Alemão.

A Espanha jogará contra a Romênia, no próximo dia 5, fora de casa, em Bucareste, e atuará como mandante diante das Ilhas Faroe, no dia 8, em Gijón. Os espanhóis hoje lideram o Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa, com quatro vitórias em quatro jogos. Assim, estão com 12 pontos e estão disparados no topo da chave, que conta com a Suécia e os romenos dividindo a vice-liderança, com sete pontos.

Confira os convocados da seleção espanhola:

Goleiros - David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) e Pau López (Roma).

Defensores - José Luis Gayá (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Mario Hermoso (Atlético de Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Unai Núñez (Athletic de Bilbao), Diego Llorente (Real Sociedad) e Jesús Navas (Sevilla).

Meio-campistas - Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Saúl (Atlético de Madrid), Fabián Ruiz (Napoli), Dani Parejo (Valencia), Dani Ceballos (Arsenal), Thiago Alcântara (Bayern de Munique) e Suso (Milan).

Atacantes - Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Paco Alcácer (Borussia Dortmund) e Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).