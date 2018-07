De mudança para o Olímpico, West Ham anuncia venda do seu estádio

LONDRES - O West Ham anunciou nesta segunda-feira que concluiu a venda do estádio Upton Park para um grupo de investidores, que transformará o local num condomínio residencial. O clube do leste de Londres vai se mudar em 2016 para o Estádio Olímpico, que fica na mesma região da cidade e foi construído para os Jogos de 2012.

Depois de cerca de dois anos de licitação, prejudicada por diversas tentativas do Leyton Orient, da terceira divisão inglesa, de atrapalhar o andamento da mesma, o West Ham ganhou a concessão do Estádio Olímpico por 99 anos. Depois de realizar reformas o local, adaptando-o às suas necessidades, o clube deverá mudar-se definitivamente em 2016.

Para pagar as reformas, o West Ham vendeu seu centenário estádio, construído em 1904. O vencedor do leilão feito pelo clube foi o Galliard Group, mas os valores do negócio não foram revelados. Segundo a diretoria, a escolha foi porque o grupo também é do leste de Londres e se mostrou interessado no bem-estar da comunidade.

De acordo com o vice-presidente do clube, Karren Brady, os compradores se comprometeram a manter a estátua de Bobby Moore dentro do condomínio. Além disso, o museu do clube será mantido e cada torre receberá o nome de um ídolo do West Ham.