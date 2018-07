De novo sem Canales, Botafogo encara o Atlético-PR para se distanciar da degola

Com o desfalque confirmado do atacante chileno Gustavo Canales, que não foi sequer relacionado, o Botafogo enfrenta o Atlético Paranaense, nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena da Baixada, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando se distanciar da zona de rebaixamento.

O Botafogo soma 26 pontos e não corre o risco de terminar a rodada entre os quatro últimos mesmo em caso de derrota. Ainda assim, um resultado negativo pode aproximar o time perigosamente da zona de rebaixamento, aumentando a pressão às próximas rodadas.

Para vencer o Atlético Paranaense, porém, o time precisará superar novamente o desfalque de Canales. O atacante viajou ao Chile há cerca de dez dias, por conta de um problema de saúde de sua esposa. Após retornar na última quarta-feira ao Rio, ele até realizou algumas atividades com o elenco, mas não adquiriu ritmo ideal.

A única novidade em relação ao último jogo, assim, deve ser o retorno do volante Bruno Silva, após cumprir suspensão na vitória sobre o Sport, por 3 a 0. Com isso, Fernandes perderá o posto no time.

Sem Canales, a aposta para surpreender o Atlético-PR, em Curitiba, é justamente na dupla de ataque formada por Sassá e Neilton. "A amizade deles é uma coisa forte. O grupo todo é muito unido. Essa dupla vem casando bem dentro e fora de campo. Estão sempre juntos. São garotos, mas super profissionais dentro de campo e espero que essa dupla ainda ajude muito o Botafogo", comentou o treinador Jair Ventura.