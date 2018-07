De olho até no título, Figueirense quer outra vitória Com as atenções voltadas à vaga para a Copa Libertadores da América de 2012 e até sonhando com o inédito título do Campeonato Brasileiro, o Figueirense enfrenta neste sábado o Atlético Mineiro, às 19 horas, pela 34.ª rodada, defendendo uma invencibilidade de 12 partidas, sendo as últimas cinco com vitórias.