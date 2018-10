De olho em 1ª vitória fora de casa, Atlético-PR usa força máxima contra o Santos

Sem suspensos, Tiago Nunes deve escalar praticamente o que tem de melhor no Atlético Paranaense para buscar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, neste domingo, diante do Santos. O treinador confirmou o retorno de Lucho González, poupado na vitória por 3 a 0 no clássico contra o Paraná. Léo Pereira é outro que vai reaparecer entre os titulares, formando a dupla defensiva com Thiago Heleno.

Por outro lado, o técnico Tiago Nunes deve preservar Jonathan, com dores no tendão, e Paulo André, também tratando de uma lesão no departamento médico. Na lateral-direita, Diego foi quem treinou durante a semana entre os titulares. No meio-campo, sempre há a dúvida entre Marcinho e Nikão - eles têm se revezado no setor.

"Nosso objetivo é fazer a pontuação necessária para não correr mais nenhum risco de rebaixamento. Temos chances reais de buscar algo a mais na competição, mas precisamos construir certa gordura para, depois, pensar na Sul-Americana", lembra o técnico. "Temos um jogo difícil contra o Santos e precisamos de uma vitória fora de casa para nos motivar ainda mais em busca das nossas metas", concluiu Tiago Nunes.

O Atlético Paranaense disputou 13 partidas longe de Curitiba no Brasileirão. Foram oito derrotas e cinco empates, com apenas cinco gols marcados. É a terceira pior campanha como visitante, na frente apenas do ameaçado Chapecoense e do combalido Paraná.

Curiosamente, o rubro-negro paranaense tem conseguido bons resultados quando atua como visitante na Sul-Americana. Goleou por 4 a 1 o Peñarol, no Uruguai, e colocou um pé nas quartas de final ao vencer o Caracas, no jogo de ida, na Venezuela, por 2 a 0.