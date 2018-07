De olho em 2011, Carpegiani acompanha treino do juvenil

De olho na renovação do time do São Paulo, o técnico Paulo César Carpegiani assistiu nesta quinta-feira aos treinos das equipes juvenil, júnior e Super20 no CT de Cotia, próximo à capital. O treinador esteve acompanhado do auxiliar Rodrigo Carpegiani e do coordenador-técnico Milton Cruz.

Sem maiores pretensões no Brasileirão, Carpegiani já está fazendo planos para a próxima temporada. O treinador segue os passos do interino Sérgio Baresi, que deu espaço aos jogadores da base quando substituiu Ricardo Gomes no comando do time. Casemiro, Lucas e Zé Vitor, campeões da Copa São Paulo de Juniores, ganharam chances na equipe principal.

Neste domingo, diante do Fluminense, Carpegiani deverá dar uma oportunidade a Lucas Gaúcho, de 19 anos. Satisfeito com o que viu nos treinos, o técnico poderá promover outros jovens jogadores nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

"O Paulo [Carpegiani] gostou dos jogadores e achou alguns interessantes. A ideia dele é trazer alguns para treinar lá na Barra Funda. Ficar uma semana e ver mais de perto nos treinamentos. O Paulo gosta muito disso. Acompanhamos estas três categorias. Ele gostou muito do juvenil, que são os garotos de 16, 17 anos", revelou Milton Cruz.