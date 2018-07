De olho em 2011, Ponte Preta dispensa seis jogadores

Com contratos até o final do ano, os laterais Everton Silva e Anderson, o zagueiro Augusto, os meias Renato González e Moacir, além do atacante Marcelinho, estão treinando em separado e não irão mais vestir a camisa do time alvinegro nesta temporada, nos dois jogos restantes.

O meia André, que tem contrato até o final de 2011, deverá ser emprestado, enquanto Leandrinho tem propostas de outros clubes do Campeonato Paulista e quer a rescisão de contrato. O goleiro Eduardo Martini não faz mais parte dos planos, uma vez que já recebeu férias e nos próximos dias deverá ser confirmada sua saída.