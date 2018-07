De olho em 2018, Dorival Junior busca opções na base do São Paulo

A comissão técnica do São Paulo intensificou a aproximação de atletas da base com o time principal comandado por Dorival Junior. A intenção é observar os jogadores em formação no clube para avaliar opções para o elenco de 2018 do time tricolor.

Além de Brenner, integrado à equipe principal neste ano, e Boia, que chegou a ser relacionado para um jogo do clube tricolor neste Brasileirão, nomes como Igor Gomes, meio-campista, e Rony, zagueiro, têm sido frequentes nos treinos do time no CT da Barra Funda.

Na segunda, mais seis atletas foram observados ao lado de Hernanes e companhia: o lateral-direito Caio Felipe, o zagueiro Walce, o volante Pedro e os meias Liziero e Paulo Henrique. Na semana passada, duas equipes das bases também participaram dos treinos nos mesmos horários do time principal.

Dorival reconheceu que o planejamento para 2018 está atrasado. Ele afirma que o clube está focado na luta contra o rebaixamento e pede concentração total até a conquista dos 47 pontos que livrariam o São Paulo do rebaixamento para a Série B na próxima temporada.

O São Paulo se prepara para o duelo contra a Chapecoense, na próxima quinta, no estádio do Pacaembu. Se vencer, o time chegará ao quarto triunfo seguido, na retomada pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O time está em 9º no torneio, com 43 pontos.