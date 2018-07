Marcelo Oliveira testa o Palmeiras com Amaral e Matheus Sales

O técnico Marcelo Oliveira parece já estar pensando na decisão da Copa do Brasil e realizou nesta segunda-feira um coletivo no hotel onde o Palmeiras está hospedado em Atibaia (SP) com uma formação mais parecida com o provável time que encara o Santos no próximo dia 25, na Vila Belmiro. Nesta quarta, a equipe alviverde encara o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas principais novidades foram as presenças de Amaral e Matheus Sales na equipe. Thiago Santos, titular como volante, perdeu espaço pelo fato dele não poder atuar na Copa do Brasil. Já Matheus ocupa a lacuna que deve ser preenchida por Arouca, que treinou entre os reservas e pode ficar como opção na partida diante dos paranaenses.

O atacante Gabriel Jesus chegou da seleção olímpica nesta segunda-feira e fez apenas um recondicionamento físico, mas não preocupa para o jogo. A formação treinada foi Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Matheus Sales, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Cristaldo.

O time reserva treinou com Fábio; João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Arouca, Allione, Mouche e Kelvin; Alecsandro. Barrios está fora da partida contra o Atlético porque está com a seleção paraguaia que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e nesta terça-feira enfrenta a Bolívia, em Assunção.

Durante o treinamento, Marcelo Oliveira orientou bastante o posicionamento e a atividade foi bastante intensa. Cleiton Xavier participou do aquecimento com os demais jogadores, mas não foi relacionado para o coletivo. Ele fez um trabalho físico e continua sem previsão de retorno aos gramados.

O Palmeiras ainda treina na manhã desta terça-feira, em Atibaia, e em seguida viaja para Curitiba. A equipe é a 10.ª colocada com 48 pontos, seis a menos que o Santos, o quarto colocado.