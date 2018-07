De olho em decisão, Atlético-MG poupa os titulares neste sábado

O técnico do Atlético Mineiro, Levir Culpi, relacionou praticamente todo o elenco para a partida deste sábado contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Mas, com o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na quarta-feira, como prioridade, o treinador atleticano deve escalar um time composto basicamente por reservas para disputar a partida da 33ª rodada, às 19h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Ao menos foi o que Levir Culpi indicou durante o último treino do grupo antes do embarque para a capital paulista. O técnico observou que o time tem mostrado "boa pegada" mesmo com alterações no elenco em jogos anteriores e que isso "dá tranquilidade para mexer na equipe" e proporcionar descanso aos atletas mais desgastados. Mas ressaltou que ainda "não dá para dizer quem será poupado". "Vai depender muito da resposta dos jogadores", afirmou.

Dois titulares alvinegros não viajaram para São Paulo porque estão vetados para a partida. Josué levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético Paranaense, no último domingo, e Diego Tardelli foi punido com quatro jogos de suspensão - além de multa de R$ 10 mil - por ofender o árbitro goiano Elmo Alves Resende Cunha no jogo contra o Bahia, pela 30.ª rodada, em 21 de outubro.

O Atlético tentará o efeito suspensivo da punição para que o atacante possa atuar nas rodadas decisivas que o time tem pela frente. A suspensão não vale para as partidas da final da Copa do Brasil. A equipe mineira perdeu a quarta posição da tabela de classificação para o Fluminense, que tem os mesmos 54 pontos, mas melhor saldo de gols.