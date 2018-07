De olho em renda maior, Atlético-MG confirma 1º jogo da final no Mineirão A diretoria do Atlético Mineiro confirmou nesta segunda-feira que vai mandar o primeiro jogo da final do Estadual, contra a Caldense, no Mineirão. A partida está marcada para as 16 horas do próximo domingo. O duelo de volta, com mando da Caldense, ainda não tem local confirmado.