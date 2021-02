De olho em renovação, Corinthians deve ter garotos contra o Internacional

Sem mais ambições no Brasileirão, o Corinthians vai a campo apenas para cumprir tabela nesta quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. Contra o Internacional, que poderá se sagrar campeão nesta última rodada, o time paulista poderá contar com jovens apostas em campo, já visando a renovação do elenco para a temporada 2021.

Com 50 pontos na tabela, o time comandado por Vagner Mancini ocupa o décimo lugar e não tem mais chances de buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Conquistou um lugar na Copa Sul-Americana. O risco de rebaixamento foi encerrado logo quando Mancini emplacou uma boa sequência de jogos, entre novembro e dezembro.

Já pensando na sequência do ano, que contará com a abertura do Paulistão no fim de semana, o treinador aproveitou a semana para planejar a próxima temporada. Nos últimos dias, ele observou diversos jogadores da base durante os treinos. Dois deles foram relacionados e viajaram para Porto Alegre: o meia Matheus Araújo e o atacante Cauê, ambos de 18 anos.

Os dois possuem passagem pela seleção brasileira de base e fazem parte da estratégia da nova diretoria. Sem dinheiro em caixa, apostam nos jogadores formados pelo clube. Além da dupla, os jogadores Mandaca (volante), Vitinho (meias), Antony, Felipe e Rodrigo Varanda (atacantes) treinaram com o grupo principal na terça e na quarta.

Em campo, porém, os mais experientes devem predominar nesta quinta. O lateral Fagner é desfalque certo e o atacante Gustavo Mosquito é dúvida. O primeiro sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa direita e nem treinou na quarta. Já Gustavo levou uma pancada no joelho direito e tem poucas chances de jogar nesta quinta. Michel será o substituto de Fagner.