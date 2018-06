De olho em revelações, Aguirre levará treinos do São Paulo para Cotia

O técnico Diego Aguirre quer ter um contato mais próximo com as categorias de base do São Paulo e vai aproveitar a pausa de um mês no calendário do futebol para a Copa do Mundo para ficar mais perto do CT de Cotia. Ele ficará dez dias no local junto com a equipe principal.

+ Aguirre promete valorizar base, mas não descarta reforços caso perca jogadores

"Aproveitaremos este período não só para trabalhar aqui (em Cotia), mas também para ter contato com as categorias de base do clube”, afirmou o comandante. “Teremos aproximadamente dez dias em Cotia para treinar firme antes de retomar as disputas do Brasileiro e da Sul-Americana. Faremos tudo bem planejado e com o intuito de proporcionar o melhor para os atletas em busca de um time cada vez mais competitivo.”

O último compromisso do time tricolor antes da parada para a Copa é no dia 12 de junho, em casa, contra o Vitória, pela 12ª rodada do Nacional. A equipe voltará a jogar só no dia 18 de julho contra o Flamengo. Entre jogadores, há um pacto de tentar deixar o São Paulo entre os quatro primeiros da tabela do Brasileirão antes da parada.

Aguirre já se prepara para dar mais oportunidades aos atletas da base. Uma das razões são as possíveis saídas de peças importantes do elenco, como Rodrigo Caio e Cueva. Ambos são cotados para deixarem o São Paulo na janela de transferências do futebol europeu, entre junho e julho. Por isso, uma das estratégias é aproveitar os atletas formados em Cotia - ainda que a contratação de reforços não esteja descartada pelo treinador.