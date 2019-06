De olho em transferência, Luciano pede para não jogar pelo Flu em Chapecó

Com interesse em se transferir para outro clube, o atacante Luciano pediu dispensa e nem viajou para Chapecó, em Santa Catarina, onde o Fluminense enfrenta, nesta quinta-feira, às 20 horas, a Chapecoense, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador desperta o interesse de outros clubes e não quer disputar a sétima partida pelo time das Laranjeiras no torneio nacional, o que inviabilizaria qualquer negociação para outro clube da Série A. O atleta, assim como outros do elenco, está insatisfeito com o atraso de salários, que já atingem dois meses no valor registrado na carteira de trabalho e outros cinco de direitos de imagem.

O presidente Mario Bittencourt, recém-empossado, já teve uma reunião com os jogadores e prometeu uma solução para os próximos dias, conseguindo um acordo de patrocínio master.

Sem Luciano, o técnico Fernando Diniz deverá escalar Marcos Paulo pela primeira vez como titular. O jogador, formado nas divisões de base do Fluminense, entrou durante a disputa em dez jogos nesta temporada. Ewandro e Kelvin também disputam a vaga no ataque, que ainda terá João Pedro e Brenner.

Livre de suspensão, Nino retorna à zaga e deve formar dupla com Frazan, entrando na vaga de Yuri Lima, volante que atuou improvisado no clássico com o Flamengo do último domingo. Igor Julião permanece na lateral direita no lugar de Gilberto.

Uma escalação provável do Fluminense para o duelo em Chapecó tem: Agenor, Igor Julião, Frazan, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Marcos Paulo, Brenner e João Pedro.