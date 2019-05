De olho em Uribe, Santos ainda busca um centroavante para o Brasileirão

Vindo de uma dura goleada para o Palmeiras, no fim de semana, o Santos ainda busca um centroavante para a sequência do Brasileirão. O técnico Jorge Sampaoli entende que ter alguém que se destaque nas finalizações é fundamental para o sucesso do time na temporada.

O Santos está fazendo uma busca no mercado, mas tem encontrado dificuldade para atender ao argentino. Nas últimas semanas, tentou recontratar Ricardo Oliveira, atualmente em baixa no Atlético-MG, mas as negociações não evoluíram. O time mineiro não aceitou liberar o atacante.

Com isso, a bola da vez passou a ser o colombiano Uribe, atualmente no Flamengo. Sua presença de área e a facilidade em definir rapidamente as jogadas agradam a Sampaoli.

Uribe sobre uma contusão recentemente, mas antes mesmo disso já havia perdido espaço no Flamengo com a contratação do ex-santista Gabriel Barbosa. E o prata da casa Lincoln tem sido o reserva imediato, por opção do técnico Abel Braga. Nesta temporada, o colombiano participou de 14 partidas e fez apenas dois gols.

O plano do Santos é contratar Uribe de maneira definitiva e, na Vila Belmiro, alguns dirigentes consideram o negócio muito bem encaminhado.

O interesse do Santos pelo Uribe é antigo. No meio da temporada passada, quando o atacante ainda estava no Toluca, do México, o clube da Vila Belmiro tentou contratá-lo. Mas o jogador colombiano preferiu o Flamengo.