De olho em vaga de Cueva, Lucas Fernandes diz estar pronto para ser titular

Lucas Fernandes diz estar pronto para ser titular no São Paulo. O jovem vem sendo utilizado por Dorival Junior na posição de Cueva, enquanto o peruano defende sua seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. De acordo com o atleta, a principal cobrança do treinador sobre ele é por mais intensidade nos jogos.

"Chegou minha hora. Estou pronto para ser titular e fazer bons jogos. Todo jogador quer uma sequência (como titular) e eu estou buscando sso há bastante tempo. Infelizmente, não consegui por conta de lesões que me deixaram para trás, mas estou buscando melhorar minha forma física desde então e me firmar na equipe".

O jogador disse que sua busca por espaço no time tem a ver com sua personalidade, algo que em sua avaliação é essencial na luta do São Paulo contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Estou buscando meu espaço, seja no lugar de quem for. É minha personalidade. No futebol, temos que ter personalidade se a gente quer ganhar alguma coisa. Isso é importante para todos, ter personalidade para sair dessa situação".

Para Lucas Fernandes, o São Paulo precisa de união e foco para sair das últimas posições da tabela. "Temos que estar focados, todos unidos, e não é só porque eu sou mais novo que a responsabildiade é menor. Estamos no mesmo barco. Somos um time e precisamos resolver a situação juntos".

De olho no duelo contra a Ponte Preta, onde pode assumir a vaga de Cueva, Lucas Fernandes afirmou que apenas a vitória importa ao São Paulo. "Ganhar é obrigação por jogarmos em casa e pelo apoio que nossa torcida está dando. A vitóra é a única coisa que nos interessa. Teremos um time muito mais aguerrido e diferente em todos os aspectos. Vamos aproveitar o fator casa e tenho certeza que vai ser um jogo bom para a gente".