De olho em vaga na Libertadores, Atlético-PR deve ter força máxima em Salvador

O Atlético-PR fechou nesta sexta-feira, no estádio de Pituaçu, em Salvador, a sua preparação para o confronto diante do Vitória, neste sábado, às 19 horas (de Brasília), no estádio Barradão, na capital baiana, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda buscando uma vaga na Copa Libertadores via Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes aposta na primeira vitória longe de Curitiba. É o único time que ainda não venceu longe de casa.

Dividindo as atenções com a Copa Sul-Americana, o treinador não revelou se irá utilizar força máxima ou apostar em um time misto. Como o jogo diante do Fluminense, pela semifinal do torneio continental, acontecerá apenas no próximo dia 28, a expectativa é que use o que tem de melhor. Com isso, deverá repetir a escalação que empatou contra o Vasco por 1 a 1, no Rio de Janeiro, na última rodada.

Sem suspensos, o time só tem desfalques por lesão - casos do meia Guilherme, que se recupera de um pisão no pé, e do zagueiro Paulo André, também com um problema no membro inferior. Ambos seguem vetados pelos médicos.

"Temos elenco para encarar as duas competições e já demonstramos isso durante o ano. Estamos buscando colocar em campo os jogadores mais inteiros. A ideia é seguir assim até a partida contra o Fluminense. Independente de quem entrar, fará o melhor para representar as cores do Atlético", assegurou o treinador.