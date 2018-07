De olho na artilharia do Brasileirão, Hernane se escala no Flamengo

RIO - Com 15 gols no Campeonato Brasileiro, o atacante Hernane ainda sonha com a artilharia da competição e praticamente se escalou para o jogo deste sábado contra o Cruzeiro, no Maracanã - partida que marcará a entrega de faixas do Flamengo para o campeão brasileiro e do Cruzeiro para o campeão da Copa do Brasil. Hernane está a três gols de Ederson, do Atlético Paranaense, que ocupa a ponta da artilharia. "Não é nada fácil, eu sei disso, mas também não é impossível", disse. Ele conversou com o técnico Jayme de Almeida e reforçou seu pedido.

Nesta terça ou quarta, a diretoria do Flamengo deve chamar Jayme de Almeida para uma conversa. Na verdade, a intenção dos dirigentes é efetivá-lo como técnico para a temporada de 2014. Por enquanto, ele continua como auxiliar, função que exercia quando Mano Menezes dirigia o time rubro-negro.